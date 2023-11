Pagelle Benfica-Inter 3-3 | voti e tabellino Champions League 2023 2024

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ledi3-3 con iai protagonisti e ildel match valido per la quinta giornata dei gironi di. Inizio da incubo per la squadra nerazzurra, che dopo 13? minuti è già sotto 2-0 con la doppietta dell’ex Joao Mario. Al 34? ilfa tris ancora con l’ex di turno e sembra avviata verso un comodo successo, il primo in questa. Nel secondo tempo però l’rientra dagli spogliatoi con una faccia diversa, e accorcia subito le distanze con Arnautovic. Al 58? un gran gol di Frattesi riporta sotto di misura la formazione di Inzaghi, che addirittura pareggia al 72? con Sanchez, che firma il rigore del definitivo 3-3. Di ...

Champions League risultati: Lazio agli ottavi con Atletico Madrid, Dortmund, ManCity, Lipsia e Barcellona

Ledi Lazio - Celtic 2 - 0: furia Immobile Feyenoord - Atletico Madrid 1 - 3 Una sfortunata ... con altre due italiane in campo: Inter a, Napoli a Madrid contro i Galacticos del Real ...

Pagelle Benfica-Inter: voti e giudizi Passione Inter

Le PAGELLE di Benfica Inter: nerazzurri dottor Jekyll e mister Hyde Nerazzurrisiamonoi.it

Preview Benfica-Inter - Inzaghi rivoluzione la squadra: turnover totale

Oggi per i vicecampioni d'Europa impegno a Lisbona contro un Benfica ancora a zero punti e in cerca di una vittoria utile per restare quantomeno in Europa. QUI BENFICA – Diverse assenze per Schmidt, ...

LIVE – Benfica-Inter: le pagelle in DIRETTA

Tutto pronto all’Estadio Da Luz di Lisbona per Benfica-Inter, gara valida per la 5a giornata ... Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.