Migranti | Berlino pronta a finanziare l' assistenza a terra di persone soccorse in mare in Italia | Mattarella | Fenomeno epocale | no a

Intanto la Corte Ue boccia i respingimenti della Francia al confine, mentre in Italia continuano gli sbarchi dia Lampedusa . - - > 21 set 19:25: fondi per l'assistenza a terra per ...Nel frattempocontinua a non cedere rispetto alla scelta di non accogliere piùdall'Italia, se prima l'Italia non si decide a riammettere chi è scappato verso nord, i cosiddetti '...

Berlino, 'la Germania è oberata dai migranti' - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Migranti: Berlino, fondi per assistenza a terra persone soccorse in mare in Italia - LaPresse LAPRESSE

Della questione dell'accoglienza dei migranti da parte della Germania, "stanno discutendo i ministri dell'Interno di Roma e Berlino e sono sicuro che troveranno certamente… Leggi ...Francoforte (Germania), 21 set. (LaPresse) - Il ministero degli Esteri tedesco è pronto a erogare fondi per "un progetto per l'assistenza a terra delle ...