Acquisto di frutta e verdura | gli italiani sono pronti a fare a meno della plastica I risultati dell' indagine di Marevivo condotta da IPSOS

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) (Roma, 28 agosto 2023) - Roma, 28 agosto 2023 - Dal sondaggio2023, commissionato da https://giovannimaugeri.com/ rivolto ai cittadiniresponsabili degli acquisti, emergono dati significativi in merito all'utilizzo eccessivo di confezioni inmonouso per. L'82% deglidichiara di consumare ogni giornoe/o. Ogni anno si consumano oltre 1,2 miliardi di vaschette monouso per il loro imballaggio, per la maggior parte non riciclabili e dannose non solo per l'impatto ambientale, dato dal costo in termini di co2 per la produzione e lo smaltimento di questi materiali, ma anche per il fatto che poscontaminare gli alimenti, rilasciando sostanze dannose per la salute ...