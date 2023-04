MotoGP, griglia di partenza GP Argentina 2023: risultati e classifica qualifiche (Di sabato 1 aprile 2023) MotoGP – GP Argentina 2023 – risultati Q1 (avanzano in Q2 i primi due piloti) 1. A. Marquez 1:47.317 2. F. Quartararo +0.068 3. R. Fernandez +0.103 4. F. Di Giannantonio +0.139 5. B. Binder +0.194 6. J. Miller +0.354 7. A. Fernandez +1.103 8. J. Mir +1.268 SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 aprile 2023)– GPQ1 (avanzano in Q2 i primi due piloti) 1. A. Marquez 1:47.317 2. F. Quartararo +0.068 3. R. Fernandez +0.103 4. F. Di Giannantonio +0.139 5. B. Binder +0.194 6. J. Miller +0.354 7. A. Fernandez +1.103 8. J. Mir +1.268 SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... F1Carcarla : RT @samuele_panzeri: GARE SPRINT IN MOTO3. IN MOTO3. Prima della fine della stagione ci si ritrova senza piloti in griglia, daje. #Moto… - samuele_panzeri : GARE SPRINT IN MOTO3. IN MOTO3. Prima della fine della stagione ci si ritrova senza piloti in griglia, daje.… - MnJpsf1uk : @homersimo @SmilexTech mattina in auto e pomeriggio in moto...ma con gli stessi piloti! oppure partono quelli della… - leocoslovich : @SalaStampRacing @AlessandroSala1 Comunque 2 sessioni di qualifica sono una cazzata, quanto può cambiare tra una e… - myutaro_DP26 : RT @gponedotcom: Dopo aver sperimentato a lungo, l'abbassatore o regolatore di altezza delle moto è diventato un oggetto presente su tutte… -