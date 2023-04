Il dolore silenzioso che porta alla morte

Leggi su panorama

(Di sabato 1 aprile 2023) Carlo Vicentini, è morto suicida dopo aver ucciso la moglie e i due figli nella sua casa a Tempera, in periferia dell’Aquila. Abbiamo chiestonostra profiler, la dott.ssa Cristina Brasi, psicologa e criminologa, le conseguenze psicologiche sul lungo termine per chi si prende cura di un parente malato. L’accudimento di un familiare malato è un fattore che, all’interno del nucleo familiare, apimnti modificazioni nelle dinamiche intrafamiliari. L’effetto è un impatto, spesso con esiti devastanti, sul ciclo vitale della famiglia stessa. Si consideri che la famiglia è un sistema in continuo divenire e, il modo in cui questa reagisce a circostanze difficili, è il risultato dell’interazione tra diversi fattori quali le dinamiche familiari, la capacità di effettuare una corretta valutazione del problema, le strategie che si ...