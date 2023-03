LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA: Caterina Gaddi al comando a metà gara! (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58. Le azzurre ora andranno alla trave. Momento cruciale per i sogni di gloria di Caterina Gaddi, che si esibirà per terza sui 10 cm dopo Yamaguchi e Gotthardt. Hang e Viallat saranno alel parallele. 18.54 Caterina Gaddi AL comandoOOOOOO! L’azzura primeggia a metà gara con 26.366! Sette decimi di vantaggio sulla giapponese Haruka Nakamura (25.633), un punto di margine sulla statunitense Jayla Hang (25.399). Più indietro la francese Lilou Viallat (25.266), la tedesca Marlene Gotthardt (25.199), la giapponese Sara Yamaguchi (25.133). Giulia Perotti dodicesima con 24.266. 18.53 Nakamura firma 12.833 alle parallele. 18.47 Attendiamo le parallele di Nakamura. 18.45 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! Caterina ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.58. Le azzurre ora andranno alla trave. Momento cruciale per i sogni di gloria di, che si esibirà per terza sui 10 cm dopo Yamaguchi e Gotthardt. Hang e Viallat saranno alel parallele. 18.54ALOOOOOO! L’azzura primeggia agara con 26.366! Sette decimi di vantaggio sulla giapponese Haruka Nakamura (25.633), un punto di margine sulla statunitense Jayla Hang (25.399). Più indietro la francese Lilou Viallat (25.266), la tedesca Marlene Gotthardt (25.199), la giapponese Sara Yamaguchi (25.133). Giulia Perotti dodicesima con 24.266. 18.53 Nakamura firma 12.833 alle parallele. 18.47 Attendiamo le parallele di Nakamura. 18.45 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!...

