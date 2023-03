Oltre duemila migranti a Lampedusa, l'isola è allo stremo (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Partono dalla Tunisia, dalla Libia, dal Marocco, dalla Turchia, alla volta dell'Europa: se sono fortunati, dopo giorni incrociano navi in grado di soccorrerli o lanciare allarmi; altrimenti muoiono di fame, di sete, annegano: sette sono affogati a metà strada tra Malta e l'Italia, 41 al largo del Marocco, di decine di altri non si ha neanche notizia. Lampedusa accoglie i morti e i vivi, questi ultimi ammassati in Oltre 2.000 in un hotspot indegno della civiltà europea. I "volenterosi del mare" Non erano neanche sbarcati tra Pozzallo e Augusta i 727 migranti soccorsi la notte scorsa dalla nave Diciotti (circa 400 a Pozzallo e circa 300 ad Augusta), che i 'volenterosi del mare" si sono dovuti rimettere all'opera. Nella notte sono approdati a Lampedusa in 267, soccorsi dalla ong ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - Partono dalla Tunisia, dalla Libia, dal Marocco, dalla Turchia, alla volta dell'Europa: se sono fortunati, dopo giorni incrociano navi in grado di soccorrerli o lanciare allarmi; altrimenti muoiono di fame, di sete, annegano: sette sono affogati a metà strada tra Malta e l'Italia, 41 al largo del Marocco, di decine di altri non si ha neanche notizia.accoglie i morti e i vivi, questi ultimi ammassati in2.000 in un hotspot indegno della civiltà europea. I "volenterosi del mare" Non erano neanche sbarcati tra Pozze Augusta i 727soccorsi la notte scorsa dalla nave Diciotti (circa 400 a Pozze circa 300 ad Augusta), che i 'volenterosi del mare" si sono dovuti rimettere all'opera. Nella notte sono approdati ain 267, soccorsi dalla ong ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreapurgatori : Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione… - RaiNews : Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste italiane e i soccorsi in tutto il Mediterraneo. A Lamped… - LaStampa : Migranti, record di sbarchi a Lampedusa: oltre duemila in 24 ore - infoitinterno : Oltre duemila migranti a Lampedusa, l'isola è allo stremo - RosarioCimino11 : RT @andreapurgatori: Non ce la fa. Non ce la fa. #Lampedusa, duemila migranti dalla Tunisia. #Piantedosi: «Sbarchi favoriti da opinione pub… -

Oltre duemila migranti a Lampedusa, l'isola è allo stremo All'hotspot di contrada Imbriacola , da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento oltre 2.000 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. 'La Sicilia è un esempio storico di ... Migranti, l'accusa di Piantedosi: "Boom di sbarchi Colpa dell'opinione pubblica italiana che li accetta" Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi torna a parlare della questione migranti, e in particolare delle oltre duemila persone sbarcate in meno di 24 ore a Lampedusa, con dichiarazioni destinate a far discutere: "C'è anche il fattore attrattivo di un' opinione pubblica che annovera l'accettazione di ... 'Ndrangheta stragista, Lombardo: ''Oggi parla la sentenza'' In quasi due anni di udienze sono stati sentiti, oltre al commissario capo della Dia Michelangelo Di Stefano , diversi collaboratori di giustizia come Girolamo Bruzzese e Marcello Fondacaro. Agli ... All'hotspot di contrada Imbriacola , da dove ieri sono state trasferite 525 persone, al momento2.000 persone a fronte di poco meno di 400 posti disponibili. 'La Sicilia è un esempio storico di ...Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi torna a parlare della questione migranti, e in particolare dellepersone sbarcate in meno di 24 ore a Lampedusa, con dichiarazioni destinate a far discutere: "C'è anche il fattore attrattivo di un' opinione pubblica che annovera l'accettazione di ...In quasi due anni di udienze sono stati sentiti,al commissario capo della Dia Michelangelo Di Stefano , diversi collaboratori di giustizia come Girolamo Bruzzese e Marcello Fondacaro. Agli ... Oltre duemila migranti a Lampedusa, l'isola è allo stremo AGI - Agenzia Italia Oltre duemila migranti a Lampedusa, l'isola è allo stremo Lampedusa accoglie i morti e i vivi, questi ultimi ammassati in oltre 2.000 in un hotspot indegno della civiltà europea. I "volenterosi del mare" Non erano neanche sbarcati tra Pozzallo e Augusta i ... Migranti, record di arrivi a Lampedusa: oltre duemila in 24 ore StrettoWeb Ascolta l'articolo A poche settimane dalla tragedia di Cutro, continuano incessanti gli sbarchi di migranti in Italia. Fra la notte di ieri e le prime ore del giorno… Leggi ... Lampedusa accoglie i morti e i vivi, questi ultimi ammassati in oltre 2.000 in un hotspot indegno della civiltà europea. I "volenterosi del mare" Non erano neanche sbarcati tra Pozzallo e Augusta i ...StrettoWeb Ascolta l'articolo A poche settimane dalla tragedia di Cutro, continuano incessanti gli sbarchi di migranti in Italia. Fra la notte di ieri e le prime ore del giorno… Leggi ...