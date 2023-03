Trump in Florida aspetta l' arresto mentre a New York si temono le proteste fascio - complottiste

(Di martedì 21 marzo 2023) Ci sarà ancora una rivolta fascista, cospirazionista, razzista e reazionaria che sostiene l'ex presidente? Donaldè in, in attesa dell'"" da lui stesso annunciato via social ...

Ci sarà ancora una rivolta fascista, cospirazionista, razzista e reazionaria che sostiene l'ex presidente Donaldè in, in attesa dell'"arresto" da lui stesso annunciato via social nel weekend, da parte delle autorità di Manhattan. Mentre New York si prepara alle possibili proteste dei sostenitori ...Donaldè in, in attesa dell''arresto' da lui stesso annunciato via social nel weekend, da parte delle autorità di Manhattan. Mentre New York si prepara alle possibili proteste dei sostenitori ...New York intanto è blindata, come altre città americane, non ultimo Mar - a - Lago, in, dovevive: si temono proteste visto che nel weekend l'ex Presidente Usa aveva annunciato sul suo ...

Il possibile arresto di Donald Trump tiene l'America col fiato sospeso Inside Over

Donald Trump è in Florida, in attesa dell’«arresto» da lui stesso annunciato via social nel weekend, da parte delle ...Il giorno dovrebbe essere mercoledì. Donald Trump, nel suo messaggio su “Truth Social”, scriveva che i procuratori di New York erano pronti ad arrestarlo martedì. In realtà il Grand Jury, che deve esa ...