Armi Cina a Russia? Ue e Ucraina: niente prove. Usa non si fidano (Di martedì 21 marzo 2023) Bruxelles, 20 mar. - (Adnkronos) - La Cina, la Russia e le Armi che Mosca usa nella guerra in Ucraina. Mentre il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l'assenza di risultati ottenuti dalla proprietà , tornano sotto i riflettori i rapporti tra Mosca e Pechino in relazione al conflitto utilizzato 13 mesi fa. La Cina, che propone un proprio piano per risolvere la crisi, fornisce supporto bellico alla Russia? "Non ho nessuna prova che la Cina abbia fornito Armi alla Russia". E neppure "ho evidenze che stia per farlo", dice l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. La Russia sembra 'affamata' di Armi, a giudicare dalle ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Bruxelles, 20 mar. - (Adnkronos) - La, lae leche Mosca usa nella guerra in. Mentre il tecnico ha criticato aspramente i giocatori e ha evidenziato anche l'assenza di risultati ottenuti dalla proprietà , tornano sotto i riflettori i rapporti tra Mosca e Pechino in relazione al conflitto utilizzato 13 mesi fa. La, che propone un proprio piano per risolvere la crisi, fornisce supporto bellico alla? "Non ho nessuna prova che laabbia fornitoalla". E neppure "ho evidenze che stia per farlo", dice l'Alto Rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell, in conferenza stampa a Bruxelles. Lasembra 'affamata' di, a giudicare dalle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Alexander Gabuev, direttore @CarnegieRussia ed ex braccio destro di Medvedev al Cremlino: «Per la Cina una sconfitt… - TV7Benevento : Armi Cina a Russia? Ue e Ucraina: niente prove. Usa non si fidano - - Hattoriando : RT @CicchiRoby: -ISOLIAMOLI- La #Cina filo #PutinIsaWarCriminal quelli della strage di frati tibetani farà una proposta di Pace ?? - invia… - PMurroccu : RT @andreasso1951: @christian_fsi l’Europa dovrebbe chiedere l’immediato “cessate il fuoco” e proporsi,come ha fatto la Cina, come ambascia… - alessandradale0 : RT @Unknown9186: La Cina non si può permettere di inviare armi alla Russia, poiché la sua dipendenza con i motori di aerei di linea è tropp… -