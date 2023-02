Poker Viola a Genova!

Leggi su seriea24

(Di domenica 5 febbraio 2023) Attenta, quadrata, coriacea: una super Fiorentina vince 4-1 sulla Sampdoria in un match combattuto sopratutto sui nervi e aggancia momentaneamente la Juventus al secondo posto in classifica.Sul campo di Bogliasco la Fiorentina scende in campo con Zamanian titolare, il tandem offensivo Kajan-Longo e ingrana la marcia giusta. Dopo soli quattro minuti proprio la neoZamanian trova la traversa su punizione negandole – per il momento – la gioia del goal. Alla mezzora il risultato si sblocca al termine di un’ottima azione offensiva. Jackmon va a cercare il fondo e mette nel mezzo, tre tocchi della Fiorentina poi la palla torna a Miriam Longo che con la complicità della traversa disegna un pallonetto vincente.Nemmeno due minuti dopo è ancora Longo a trovare il pallone dopo un flipper in area e a bucare nuovamente la porta di Tampieri. Per la numero 19 è doppietta, la ...