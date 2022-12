NBA | i risultati della notte 31 Dicembre | Banchero ne fa 21 ma non bastano | Fontecchio rimane in panchina nel ko di Utah Vittorie per Lakers e Warriors

Leggi su oasport

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ultimo turno dell’anno per la NBA, con ben nove partite disputate nellaitaliana di sabato 31per la regular season 2022-2023. Sono scesi in campo anche i nostri portacolori Paolo(Orlando Magic) e SimoneJazz). Andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Colpo esterno dei Washington Wizards sugli Orlando Magic per 100-119. Ospiti subito in vantaggio dopo il primo quarto (20-27), con i padroni di casa che provano are in scia alla seconda sirena (47-56). Nella terza frazione la franchigiaCapitale americana prende nettamente il largo, toccando anche il +30 (68-98) senza concedere possibilità di replica ai Magic, che provano a limitare i danni fino al 100-119 con cui Washington si aggiudica la ...