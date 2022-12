Elon Musk e l' anno nero della Tesla

(Di sabato 31 dicembre 2022)si sta dimettendo da Twitter per dedicarsi completamente alla suae alle sue avventure aerospaziali ma questo potrebbe essere il classico troppo poco e troppo tardi per salvare l’em... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ilmessaggero.it

ROMA - L'imprenditore e miliardarioè la prima persona nella storia a perdere 200 miliardi di dollari. Lo riferisce l'agenzia di informazione Bloomberg che torna a fare i conti in tasca al fondatore della Tesla .E di Tesla ( - 65,6%), che ha pagato la distrazione del suo ceo e fondatore,, protagonista della controversa acquisizione di Twitter. L'azionario con il fiato corto è una conseguenza dell'... Andrew Tate, il ritorno su Twitter (grazie a Elon Musk), la lite con Greta Thunberg e il cartone di pizza che Se la Russia non può lanciare un'altra navicella Soyuz verso la Iss, la Nasa sta valutando SpaceX come altra opzione ...Per il Bloomberg Billionaires Index, l'imprenditore di origini sudafricane è la prima persona della Storia ad aver perso una simile cifra ...