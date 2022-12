Dalla guerra in Ucraina alla morte di Papa Ratzinger | il videoriassunto del 2022 in 5 minuti

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dicembreL'annoappena trascorso è stato segnato da eventi storici come ladella Regina Elisabetta, quella di, laine per quanto riguarda l'...

la Repubblica

AGI/Vista - L'anno 2022 appena trascorso è stato segnato da eventi storici come la morte della Regina Elisabetta, quella di Papa Ratzinger, lain Ucraina e per quanto riguarda l'Italia, la rielezione del Presidente della Repubblica Mattarella e l'ascesa al Governo di Giorgia Meloni, prima premier donna. Ecco il videoriassunto dell'...Ciò significa che il leader russo potrebbe ritirarsi ancora di piùvista pubblica all'inizio ... ma credo che abbia influito sulla sua decisione di lanciare lain Ucraina'. La 'maggiore ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Putin: "L'Occidente vuole distruggerci". Esplosioni a Kiev e in altre città I più ricchi oligarchi della Russia hanno perso quasi 95 miliardi di dollari quest'anno a causa delle severe sanzioni imposte dalle nazioni occidentali per la guerra guerra in… Leggi ...Un'analisi delle intelligenze occidentali sostiene che la megalomania indotta dai farmaci per il cancro sia stata un fattore nella decisione di Vladimir Putin di lanciare la sua disastrosa ...