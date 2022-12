Traffico Roma del 29-12-2022 ore 17 | 00

RomaToday

... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche La Ferrari fa un frontale contro due auto, macchine distrutte ein tiltLa via, nel quartiere Case Rosse, era stata chiusa e interdetta alnel 2018 per un grave ... Il Campidoglio (Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di... Roma si prepara al Capodanno: vietato l'alcol da asporto. Ecco come spostarsi in centro ROMA- “Oltre 36 ore di limitazione al traffico veicolare tra capodanno e il primo dell’anno. Questa la folle decisione della giunta Gualtieri che, di fatto, penalizza ancora le attività e i ristoranti ...Assoutenti chiede pertanto in tutta Italia: Pos funzionante obbligatorio su tutti i veicoli taxi e Ncc; maggior numero di licenze taxi e autorizzazioni NCC quindi più disponibilità di trasporto urbano ...