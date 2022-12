Mara Venier racconta un ricordo speciale nel programma di Cristiano Malgioglio

Today.it

La conduttrice ha infatti espresso il dolore per il lutto che sta vivendo attraverso un post che ha riscosso moltissimi commenti di supporto e di cordoglio, come quello della collega. ...Si avvicina il 31 dicembre e anche le star si sono organizzate per trascorrere un'indimenticabile serata e dare l'addio al 2022. Tra i vip, ancheha già tutti i suoi piani per la notte di San Silvestro.: a Capodanno cena sul terrazzo con amici e famiglia La conduttrice di Domenica In si è negativizzata di recente, avendo ... Capodanno vip 2023: da Maria De Filippi a Mara Venier e Belen, le mete dei festeggiamenti «Mi casa es tu casa» è la trasmissione in cui il cantante, in una dimensione domestica e informale, confessa personaggi del mondo dello spettacolo ...Come trascorrerà il Capodanno la conduttrice Mara Venier In attesa di tornare il 1 gennaio su Rai 1 con Domenica In, Mara Venier ha raccontato cosa le piace fare di solito per dare l'addio all'anno a ...