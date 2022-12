Calendario Finale Europa League 2023 | data | quando e dove si gioca | stadio | orario

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 dicembre 2022) La ripresa delle attività calcistiche, mette nel mirino anche ladi. La seconda competizione continentale per club reclama il suo spazio, in uno scenario fatto di emozioni e di tradizione per un trofeo sempre tanto ambito. In attesa di capire chi potrà arrivare sino all’ultimo atto si ripartirà dai playoff verso gli ottavi, che comprenderanno anche le ultime due squadre italiane rimaste in corsa, ossia la Roma, che se la vedrà col Salisburgo, e la Juventus, attesa dai francesi del Nantes. Uno scoglio, ma anche un possibile trampolino di lancio per poi avventurarsi in un tabellone che prevedrà tre turni ad eliminazione diretta, fatti di intensità, spettacolo e duelli all’ultimo gol fatto o subito. Masi giocherà la? Lo scenario sarà quello della ...