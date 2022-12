La Capitale affoga nei rifiuti e l’Amministrazione va in tilt. Già fallito il progetto pilota dei maxi cassonetti installati a Tor Bella Monaca

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Doveva tornare a splendere come non succedeva da tempo e invece lasembra una discarica a cielo aperto con iche spuntano ovunque. Tra ildel termovalorizzatore che non decolla, la spazzatura che dopo tre giorni di festa sta letteralmente invadendo strade e marciapiedi, il sindaco Roberto Gualtieri sembra non essere riuscito a imprimere un cambio di passo alla città. Cosa ancor più grave è che ogni ricetta innovativa prova a lanciare, come l’inceneritore, oppure che mette concretamente in campo, come i, si rivela un flop epocale. Il flop deiIn un mondo alla rovescia dove si viaggia a vele spiegate verso un futuro più green, fatto di raccolta differenziata e magari servizi di ritiro immondizia porta a porta, ...