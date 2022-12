Kulusevski | “Alla Juve cominciai a dubitare di me stesso | al Tottenham mi sono ripreso la mia vita”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Dopo aver ricevuto il Pallone d’Oro svedese, Dejanha rilasciato un’intervista ad “Afdonbladet”, in cui parla degli ultimi dodici mesi a Londra: “L’intero 2022 è stato assolutamente fantastico. Vengo ale mi sembra di riprendermi la, riprendermi la fame che avevo, tutto. Sento che sto migliorando ogni giorno e mi diverto moltissimo quando gioco in campo. Penso di poter migliorare molto,sulla buona strada. Mi sento come se stessi imparando cose nuove ogni giorno e che sto sviluppando la mia comprensione del gioco. Mi sento davvero bene in questo momento”. Ovviamente prima di arrivare al, per lo svedese ci furono mesi complicati in magliantus: “Nella seconda stagionentus ho iniziato a ...

