Guarda che sfrontato | è un timido | la lezione di Vittorio Feltri

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Pubblichiamo un articolo scritto dal direttoresu Libero del 6 agosto 2020. Un viaggio dentro una delle caratteristiche più comuni degli esseri umani: la timidezza Brutt'affare, la timidezza. Dopo il peccato originale, è l'elemento col quale tutti gli uomini devono fare i conti dal primo all'ultimo giorno. Si ha un bel dire che certi non sanno neppure che cosa sia, ma gratta gratta l'aggressivo, loe l'invadente salta fuori il. Senza eccezione. Secondo teorie psicologiche, sembra addirittura che i più dotati di artigli siano ex colombe divenuti falchi per una semplice ragione di sopravvivenza. E anche chi non riesce a spogliarsi il bello dell'agnellino, spera sempre in un giorno da leone. Ma perché l'uomo è fondamentalmente? In origine, dicono gli ...