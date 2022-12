F1 | Verstappen' non voglio correre fino a 40 anni | mi ritiro prima'

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) "Ho spesso indicato che questo è il motivo principale per cui non continuerò aa 40. Viaggiare molto non è salutare. Mi piace ancora molto adesso, ma devi rinunciare a tante cose per ...

... lo è davvero - afferma l'olandese volante - Sei molto lontano da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più". Il problema principale però è lo stress dettato ... e pensiamo che in questi mesi a Stoccarda e a Breckley siano stati con le mani in mano. F1 2022, GP Austria: il podio con Lewis Hamilton, Max e Charles Leclerc UOMO SQUADRA L'ultimo ... Formula 1, Max Verstappen: "Non continuerò a correre fino a 40 anni" L'olandese trionfa per la seconda volta nella classifica stilata dai team principal sui loro migliori piloti del 2022, davanti a Leclerc e .... In questo modo, l'olandese della Red Bull è risultato il ...