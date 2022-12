Lutto nella musica | è morta Claudia Arvati | l’annuncio di Claudio Baglioni

PisaToday

E nel 1996 sveste del tutto i panni del tecnico per candidarsi con il Polo delle libertà,... 'Fu undolorosissimo, una ferita che non guarisce', raccontava. Nel 2004, a causa di un rimpasto ......anche ai tanti ammiratori di Mihajlovic come la sua famiglia stia provando a superare il. ... "La morte non è niente si leggesua nota su Instagram - . Sono solamente passato dall'altra ... Lutto alla Scuola Normale per la scomparsa del professor Mario Rosa Oggi alle 15.30 nella parrocchia di Brunate l’addio a Davide Bodini, sindaco dal 2009 al 2019 scomparso a 75 anni ...Lutto del giornalismo per la morte ieri sera a Cosenza di Cristina Vercillo, redattore capo del “Quotidiano della Calabria“ . Aveva 58 anni e faceva parte del nucleo storico del giornale edito dalla f ...