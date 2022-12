Juve | l' assemblea prosegue Agnelli | ' Si fa sport per vincere | è l' unico obiettivo E su Romero'

Calciomercato.com

A Piazza Affari vola la Juventus: c'è attesa per l'Opa In Piazza Affari non si ferma l'avanzata del titolo Juventus + 3,24% a 0,3205 euro nel giorno dell'e della presentazione del nuovo cda.Lo ha detto il presidente dimissionario della Juventus Andrea Agnelli nel corso dell'intervento introduttivo all'degli azionisti. "Dimettermi non è stata una decisione facile. Mi sono ... Juve, assemblea ordinaria degli azionisti: i nomi del nuovo consiglio di amministrazione Le parole dell’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha rilasciato delle dichiarazioni durante l’assemblea degli azionisti della Juventus. Queste le sue parole sullo Scudetto del 2001: “È un epite ...SERIE A - L'ex dg, presente all'Assemblea degli Azionisti bianconeri, applaudito al termine del suo intervento: "La Juventus ha sempre vinto sul campo, mai ruba ...