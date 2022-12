(Di martedì 27 dicembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 27 Dicembre 2022. Storicamente, la correzione chirurgicaa deformità del primo dito del piede, deviato in, con esostosi correlata (la cosiddetta cipolla), è vista dai pazienti come un intervento doloroso e, spesso, inefficace. “La chirurgiae deformità'avampiede, oggi, non dovrebbe più far”, spiega il Prof., già Primario del Centro Ortopedico e Traumatologico CTO\Pini di Milano. “Gli interventi si prestano ad un arco di possibilità, ricco di soluzioni e tecniche più o meno invasive ma, ormai, sicure ed efficaci per il paziente”. Ricorda che l'non è una patologia, ma un sintomo. “In ...

Adnkronos

I mediciVenturi e Vincenzo Farbo , ben moderati dalFrancesco Ganino , hanno illustrato ai presenti l'importanza della diagnosi precoce e le nuove tecniche di diagnostica per ...... ilMichele Cinone medico e vice delegato " ha spiegato il delegato di Isernia Franco Di ... Il presidenteLombardi con la segretaria dell'AIC Anna Scafati faranno pervenire l'argomento a ... Dottor Norberto Confalonieri: “L’operazione dell’alluce valgo non deve far paura” L’obiettivo del consorzio, come spiega il dottor Norberto Perico, è di «ottenere evidenze che questa terapia cellulare sia sicura e possa rallentare il corso della malattia renale diabetica per ...Presentati a novembre al congresso annuale della Società Americana di Nefrologia (ASN) i risultati preliminari di uno studio clinico di fase 1b/2a promosso dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mar ...