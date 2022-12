Vallefoglia-Macerata in tv oggi | canale | orario e diretta streaming A1 Femminile 2022 2023 volley

Leggi su sportface

(Di lunedì 26 dicembre 2022) Sta per terminare il conto alla rovescia per Megabox Ondulati del Savio-Cbf Balducci, partita valevole per la tredicesima giornata della regular season di Serie A1di. La formazione umbra, undicesima in classifica con 12 punti, vuole sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria e guadagnare posizioni. Dall’altra parte della rete ci saranno le ragazze di Paniconi, fanalino di coda della classifica con due vittorie e a caccia di punti importanti. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 26 dicembre al Palazzetto dello Sport Alberto Carneroli di Urbino. Di seguito, le informazioni per seguire inla partita ...