71 aerei e sette navi Taiwan teme l' invasione cinese | cosa sta succedendo

(Di lunedì 26 dicembre 2022) "La minaccia di un attacco militarenei confronti dista diventando più seria che mai" aveva dichiarato poco prima di Natale il ministro degli Esteriese, Joseph Wu, in un'intervista al "Guardian". Oggi, luendì 26 dicembre, la Cina ha schierato ha schierato 71e 7contro Taipei: si tratta della terza più grande incursione giornaliera registrata. Ad affermarlo in una nota il ministero della Difesa dispiegando che l'esercitoha inviato 71versoin una dimostrazione di forza di 24 ore diretta contro l'isola. L'attività è arrivata dopo che la Cina ha espresso rabbia per le disposizioni relative ain un disegno ...

Taiwan, la Cina alza in volo 71 aerei da combattimento: maxi incursione nello spazio aereo di Taipei "La minaccia di un attacco militare cinese nei confronti di Taiwan sta diventando più seria che mai" aveva dichiarato poco prima di ...Sale ancora la tensione: esercitazioni militari di Pechino contro l'isola indipendente. Superata la zona cuscinetto, anche sette navi in azione. Allerta a Taipei ...