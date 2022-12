Shakhtar | niente sconti per Mudryk

Corriere dello Sport

serie A per Mykhaylo Mudryk , talento ucraino delloDonetsk. Secondo quanto riportato dal Sunday Mirror è stato l'Arsenal a vincere la corsa per il classe 2001, con lo Skakhtar che ha ...In effetti molti club sono interessati a Mykhaylo, mi riferisco a club dei migliori campionati d'Europa, ma al momento non c'èdi più. Per quanto ne so, lonon sta infatti portando ... Ronaldo, Pogba, Isco e Shakhtar: le ultimissime