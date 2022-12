Napoli | i bulli che gettano un uomo in un cassonetto per un filmato su TikTok – Il video

(Di domenica 25 dicembre 2022) In unpubblicato suun gruppo di ragazzi chiude unin unper poi rovesciarlo in strada. Ilviene da Fuorigrotta, un quartiere di. A denunciarlo è il deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli. «È sconcertante – ha commentato Borrelli – che i giovani per divertirsi abbiano bisogno di sviluppare prepotenze ai danni dei più fragili, che diversamente, andrebbero protetti piuttosto che trasformati in zimbelli. Fragilità spesso fa il paio con solitudine e le persone con difficoltà pur di avere compagnia non si ribellano a certe vessazioni. Il branco che si diverte a discapito del più fragile è una scena raccapricciante a cui non ci si abitua mai, èsmo. Abbiamo segnalato ilalle autorità per ...

