Gettano un uomo nel cassonetto e lo ribaltono | il video dei bulli su TikTok

(Di domenica 25 dicembre 2022)in azione a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. Come mostra un filmato postato sul social, un gruppo di giovani ha preso di mira un, presumibilmente un soggetto fragile, costringendolo ad entrare in unper poi...

Open

Tifosi Argentina ©LaPresseIl tifoso è stato prontamente soccorso - alcuni video mostrano l'trasportato in barella mentre muove il braccio, come a voler tranquillizzare tutti - ma la Federazione ......dal famoso dipinto di Munch - L'urlo - immagine che incarna il dramma esistenziale dell'... Intorno al vincitore stanno, al suo collo sii fratelli. Pochi momenti come questo belli, a quanti ... Napoli, i bulli che gettano un uomo in un cassonetto per un filmato ... È sempre maggiore la presenza nel mondo dei videogiochi di personaggi, e soprattutto di sviluppatori, che fanno apertamente parte della galassia LGBTQIA+. E questo accade nonostante le resistenze di u ...Prima litiga con il fratello, poi gli getta addosso della benzina sul giubbotto e tenta di dargli fuoco. Protagonista della vicenda è un uomo di 56 anni di Villaricca (provincia di Napoli), arrestato ...