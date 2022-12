Gb | primo discorso di Natale di re Carlo III vicino a chi non riesce a mantenere la famiglia

(Di domenica 25 dicembre 2022) Per il suodida sovrano, reIII ha scelto come location la cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor,a dove sono sepolti i suoi genitori. Il neo - sovrano ...

Corriere della Sera

Per il suodi Natale da sovrano, re Carlo III ha scelto come location la cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor, vicino a dove sono sepolti i suoi genitori. Il neo - sovrano ha ...Costo della vita, crisi economica, scarsità di cibo. Ma anche elogi per i lavoratori, le forze armate e i volontari. Neldi Natale tenuto da Carlo III , il re ha esordito riconoscendo il "momento di grande ansia e difficoltà, sia per coloro che nel mondo affrontano conflitti, carestie o disastri naturali ,... Carlo III, il primo discorso di Natale da re: ecco cosa dirà Il primo discorso natalizio del monarca è stato registrato a Windsor, dove è sepolta la madre. Scorrevano video di enti di beneficienza in cui apparivano anche membri della famiglia reale. Mancavano a ...Londra, 25 dic. (Adnkronos) - La crisi economica, l'aumento del costo della vita e "la grande ansia e difficoltà di molti che lottano per pagare le bollette e mantenere le loro famiglie nutrite e al..