Musicalnews.com

... durante il quale ha proposto anche riletture di brani di altri artisti come "Borderline" deie "It's Killing Me" degli UFO, seguito poi da un set elettrico. Nel corso della seconda parte ...Il prossimo 20 gennaio iverranno celebrati con due uscite. Nel 2023 si celebra il 45° anniversario di uno dei più grandi live album di tutti i tempi, il doppio disco dei"Live And Dangerous", registrato ... Thin Lizzy: nuove edizioni per Life Live e Live And Dangerous MILANO - Il 20 gennaio 2023 Universal pubblicherà due importanti riedizioni di altrettanti live dei mitici Thin Lizzy. A partire da nuova edizione di ...A collection of 90 posters from gigs in Derby in the 1970s and '80s have gone on display at a city museum, allowing rock fans to reminisce about one of the golden eras of British rock and punk. The ...