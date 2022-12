L' idea di protezione oggi non è di moda Eppure proteggere è nobile

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 dicembre 2022) Aldo Cazzullo (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quest’anno, per noi della comunità del Corriere della Sera – una comunità che comprende milioni di lettori, che diventano decine di milioni comprendendo quelli inconsapevoli cui i nostri articoli arrivano sui social -, resterà nella memoria anche per il grande dolore che ci ha travolti, la morte di Francesco Valdiserri, figlio dei nostri colleghi Luca e Paolo, ucciso da un’automobilista drogata e ubriaca. Pochi giorni dopo, quella sofferenza terribile si è rinnovata con la morte in strada di una giovane donna di 22 anni, Miriam. È una vicenda che mi ha colpito particolarmente, e non solo perché seguiva quella di Francesco. Il destino di Miriam è stato determinato da tre uomini, ognuno con responsabilità ovviamente diverse e non paragonabili. L’unico vero responsabile diretto è l’assassino; perché così dobbiamo ...