Atletico | il funerale di Txetxu Rojo sarà martedì nella Basilica di Begoa

(Di sabato 24 dicembre 2022) 2022-12-24 16:52:25 Il web è in subbuglio:Rosso Se n’è andato a 75 anni. Colui che era una bella ala sinistra ha l’onore di presentarsi, solo alle spalle di Iribar (614), as il secondo giocatore che ha giocato più partitestoria con la squadra del Bilbaoper un totale di 541, nelle 17 stagioni in cui ha servito come leone (1965-1982). L’ultimo saluto alla leggenda atleticaprossimo, 27 dicembre, presso ladialle 19:00. Inoltre, l’Athletic ha avanzato i giocatori della prima squadra portare braccialetti neri in segno di lutto,partita di campionato contro il Betis, al Benito Villamarn giovedì prossimo 29 dicembre. Lo stesso giorno si terranno a San Mams i 125 anni di storia del club. cianche un ...