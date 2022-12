Spari ed accoltellamenti | due episodi separati dietro gli arresti Salerno

(Di venerdì 23 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Hanno 20 e 22 anni i due giovani fermati adai carabinieri della sezione operativa con l’accusa di concorso in tentato omicidio e porto abusivo di armi, aggravati dal metodo mafioso. I militari, guidati dal comandante Antonio Corvino, hanno ricostruito duedistinti: gliesplosi il 14 luglio in via Palinuro ae l’accoltellamento di due buttafuori, avvenuto lo scorso 27 novembre nei pressi di un bar di via Verdi. Entrambi i fatti sono avvenuti nella zona orientale della città. Il primo, intorno alle 6 del mattino, nel quartiere di Mercatello: i due ventenni al culmine di una lite avrebbero esploso dei colpi di pistola all’indirizzo di un giovane non attingendolo. L’altro, invece, si è verificato il 27 novembre dinanzi ad un bar del ...

