Sanremo 2023 | la reazione di Giorgia allo scherzo di Fiorello-Video

L'invito per i lettori e tutti coloro che sono interessati alla presentazione del libro è a Torino in Via Ilarione Petitti, 18 presso l' Hotel Plaza , sabato 7 gennaio, alle ore 16,00 .L'artista siciliano parla anche di Chiara Ferragni che sarà sul palco dicol suo amico Amadeus : "Devo essere sincerto: io e Ama erano due anni che ci provavamo . Poi a un certo punto ...«Giorgia squalificata da Sanremo 2023». Lo scherzo è andato in onda a Viva Rai2, la trasmissione del mattino di Fiorello. Durante la puntata di questa mattina ...Quindici partecipazioni al Festival, due vittorie, il cinquantesimo anniversario di “Un grande amore e niente più” e di “Champagne” ...