Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di giovedì 22 dicembre 2022) 22 dicembre 2022 Rai 1 Amadeusnon va insu Rai 1? Il gioco condotto da Amadeus questa sera – giovedì 22 dicembre 2022 – non va inper lasciare spazio allo speciale di Porta a Porta con la prima intervista televisiva alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Per l’occasione il programma di Bruno Vespa non va inin secserata ma subito dopo il Tg1, in un momento quindi di massimo ascolto. Appuntamento dunque per questa sera alle 20.40 su Rai 1 con lo speciale Porta a Porta e l’intervista a Meloni. Ecconon va in. Il gioco di Amadeus tornerà regolarmente domani. Inizialmente ...