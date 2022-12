Newcastle | interesse per Thuram

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Ilè fortemente interessato a portare in Inghilterra Marcus, attaccante francese del Borussia Mönchengladbach Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbe una nuova pretendente per Marcus. Nelle ultime ore infatti, anche ilsi è iscritto alla corsa per l’attaccante francese di proprietà del Borussia Mönchengladbach. Marcusha il contratto in scadenza a giugno 2023 con il club tedesco e anche per questo sta attirando l’attenzione di diverse squadre come Juventus, Inter e Manchester United. L'articolo proviene da Calcio News 24.