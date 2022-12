Milan | si rivede Calabria per la ripresa della Serie A

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Buone notizie in casa: Davideè pronto a tornare in campo dopo l’infortunio in vistadel campionato Ilpuò finalmente sorridere sul fronte relativo a Davide. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il capitano rossonero ha di fatto smaltito l’infortunio patito lo scorso 1° ottobre contro l’Empoli ed è dunque pronto al ritorno in campo. Il 30 dicembre, nell’ultimo test amichevole contro il PSV, il terzino potrebbe disputare una partegara per testare la propria condizione fisica in vista dell’impegno contro la Salernitana del prossimo 4 gennaio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il Sole 24 ORE

Buone notizie in casa: Davide Calabria è pronto a tornare in campo dopo l'infortunio in vista della ripresa del campionato Ilpuò finalmente sorridere sul fronte relativo a Davide Calabria. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il capitano rossonero ha di fatto smaltito l'infortunio patito lo scorso 1° ...Fiera Milano , società quotata su Euronext STARe attiva nel settore fieristico e congressuale, ha aggiornato il target di EBITDA per l'esercizio 2023 per meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto alla ... Milano rivede gli oneri di urbanizzazione La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Le due rivali studiano le mosse in vista della finestra invernale. Priorità ai rinnovi. I rossoneri devono trovare un’alternativa tra i pali ...