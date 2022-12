Marco Masini | nuove date al tour “T’innamorerai di noi”

(Di giovedì 22 dicembre 2022) Dopo il grandissimo successo della prima parte deldi noi – Oltre 30 anni insieme” di, che ha fatto registrare ovunque il tutto esaurito e che si concluderà il 9 gennaio con il concerto SOLD OUT all’Auditorium Parco della Musica di Roma, a grande richiesta si aggiungono nuovi appuntamenti nei teatri italiani a partire dal 17 marzo, ultimi live di questoper poter festeggiare congli oltre 30 anni trascorsi insieme. “di noi – Oltre 30 anni insieme” è ilnato dall’esigenza didi ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti ...

