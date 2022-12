FIGC e Puma si separano | scelto il nuovo sponsor a partire dal 2023!

FIGC

Si chiuderà nei prossimi giorni la partnership tra l'Italia e: un rapporto ventennale coronato da un mondiale e un europeo Si concluderà nei prossimi giorni la partnership tra, la più lunga e vincente collaborazione tecnica nella storia degli Azzurri: 20 anni accompagnati da tanti momenti unici, tra i quali spiccano i ...Si sta per chiudere a giorni la partnership tra, 'la più lunga e vincente collaborazione tecnica nella storia degli Azzurri' . 'Per l'occasione, laha voluto salutare oggi il proprio partner tecnico con la Campagna di comunicazione ... Si conclude la partnership tra FIGC e PUMA: un saluto speciale per ... E' in via di conclusione la collaborazione tra la Puma e la Nazionale di calcio azzurra.Sono ben 20 anni che le due aziende collaborano insieme e tanti sono stati i momenti unici come la ...E' in via di conclusione la collaborazione tra la Puma e la Nazionale di calcio azzurra.Sono ben 20 anni che le due aziende collaborano insieme e tanti sono stati i momenti unici come la ...