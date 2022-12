(Di giovedì 22 dicembre 2022) Il compratore Maip ottiene il via libera dai maggiori creditori. Ma ora serve l'ok del Tribunale prima di riavviare gli impianti. E l'prossimo entra nel vivo anche il processo agli ex verticistartup

WIRED Italia

Ca., in programma a Riva del Garda dal 6 al 9 febbraio, affianchera' alle cantine, ancor piu' ... sviluppata con la collaborazione del Consorzio Turismo dell'Olio EVO IGP, DOP e: presenti in ...... con Emanuela Aureli, c'è grande attesa per il terzo e quarto appuntamento di "Comedy Club" fissati per il 23 dicembre con Max Cavallari ed il 20 gennaiocon Gianluca Fubelli. Max Cavalari. ... Bio-on, il 2023 è l'anno della verità per l'ex unicorno della bioplastica Dal 2023 sarà operativa Sustainable Mobility: conferiti asset per oltre 1 miliardo. Nel perimetro c’è bioraffinazione, distribuzione di carburanti e car sharing. A breve entrerà il biogas ...È stato ritirato dal commercio un singolo lotto delle Polpette di curcuma e semi di girasole di Almaverde a causa di un errore nell’etichettatura ...