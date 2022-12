Captain America 4 | Harrison Ford rivela perché è entrato nel MCU

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)ha parlato del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe e delha deciso di accettare questa nuova sfida in questa fase della sua carriera. In una delle ultime interviste rilasciate,ha parlato del suo ingresso nel Marvel Cinematic Universe, e delha deciso di accettare questa nuova sfida in questa fase della sua carriera. L'attore presterà infatti il suo volto al generale Thaddeus Ross nel film: New World Order. Nel podcast di The Playlist intitolato Binge Worthy,ha parlato di ciò che ama nel suo lavoro, e di ciò che lo ha condotto ad interpretare questo nuovo personaggio: fare ciò che non ha mai fatto prima. L'attore ha dichiarato: "Ehi, guarda, ...

Everyeye Cinema

The Bear su Disney+ I film con Spider - Man su Disney+ Spider - Man: Far From Home: Civil War Avengers: Infinity War Avengers: Endgame Venom film d'animazione di Spider - Man su ...... l’attore Harrison Ford ha parlato brevemente, per la prima volta, del perchè è entrato nel cast di: New World Order , il quarto capitolo sull’eroe a stelle e strisce (... Captain America: New World Order, confermata la presenza di Valentina Allegra de Fontaine Questa mattina la Benemerita Associazione Fantasia Sogno Realtà ha partecipato, con i suoi personaggi, all'evento di beneficenza organizzato dal Rotary Club Ancona 25-35 in collaborazione con l'Associ ...Una nuova indiscrezione potrebbe aver anticipato il vero villain di Thunderbolts e Captain America: New World Order.