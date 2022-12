TGCOM

L'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul, davanti agli inquirenti ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro e di essere a conoscenza dell'attività portata avanti dal marito, Francesco Giorgi, con l'...Inchiesta Qatar, i fatti e i protagonisti L'infografica Il caso Qatar - Ue L'infografica I diversi tipi di velo islamico L'infografica Il vertice Eu Med - 9 di Alicante L'INFOGRAFICA Lo spazio ... Qatargate, media: Kaili confessa, Panzeri accusa Tarabella L'ex vicepresidente dell'Europarlamento avrebbe ammesso di aver incaricato il padre di nascondere le mazzette di denaro. E Panzeri accusa Tabarella ...La Corte d'Appello di Brescia, in merito al Qatargate, ha dato il via libera alla consegna alle autorità belghe di Maria Dolores Colleoni, moglie dell'ex europarlamentare Antonio Panzeri. E' stata dun ...