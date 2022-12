Qatargate | media | “Kaili confessa | Panzeri accusa Tarabella”

(Di martedì 20 dicembre 2022) (Adnkronos) – L’ex vice presidente del Parlamento europeo, Eva, ha ammesso di aver chiesto al padre di nascondere una gran parte del denaro che si trovava a casa sua e che è stato sequestrato nei giorni scorsi nell’ambito dell’inchiesta sul. Lo scrive il quotidiano Le Soir, secondo cui la confessione è arrivata nel corso dell’interrogatorio con i magistrati belgi, che l’hanno arrestata il 9 dicembre scorso. E giovedì è attesa l’udienza della Camera di consiglio per decidere del rilascio della politica greca, detenuta da 12 giorni nella sezione femminile del carcere belga di Haren. Come scrive il giudice Michel Claise nel mandato di arresto, “l’imputata ha ammesso di aver incaricato il padre di nascondere il denaro. E dichiara di essere stata a conoscenza in passato dell’attività del marito (Francesco Giorgi, ndr) con il signor ...

