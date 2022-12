Inter | Marotta vuole ridurre il numero di squadre in Serie A

(Di martedì 20 dicembre 2022) La proposta di Beppe, dirigente dell’, suldidel campionato italiano. I dettagli Secondo quanto riportato da MilanoFinanza, Beppeavrebbe proposto diildinel massimo campionato italiano nell’ultima assemblea di LegaA. L’amministratore delegato dell’pensa che questa riforma permetterebbe ai top club di giocare più partite sia della nuova Champions che del Mondiale per club. La risposta delle altre società sembra però essere stata piuttosto fredda. Vedremo come evolverà la situazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Serie A a 18 squadre: anche Juventus e l'Inter si schierano Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter © LaPresseSecondo quanto riportato da 'Milano e Finanza', nell'ultima assemblea di Lega ...L'Inter vuole Giorgio Scalvini e per arrivarci secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport , nella ... Ad aiutare la strategia di Beppe Marotta e Piero Ausilio c'è il feeling dei dirigenti ... Inter, Marco Barzaghi: "Juve, tentativi seri per Marotta. E mi dicono che…" Juventus, per la prossima estate tra gli obiettivi ci sarebbe anche Giorgio Scalvini: l'Inter, però, sarebbe pronta al colpo ...