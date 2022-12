Dl Aiuti quater | domani fiducia al Senato**

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - Il Governo porrà lasul decreto legge, in Aula al Senato a partire da oggi pomeriggio. É quanto emerso al termine della Conferenza dei capigruppo, verificata l'impossibiltà di arrivare ad un accordo con le opposizioni per il ritiro di buona parte degli emendamenti, richiesta non accolta, ha spiegato Raffaella Paita, di Iv, anche "per la gestione molto poco collaborativa" dei lavori in commissione. La chiama è previstapomeriggio a partire dalle 16.30 circa.

