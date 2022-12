Bye bye 2022 | marzo - Sunshine Double per Swiatek tra Indian Wells e Miami!

(Di martedì 20 dicembre 2022) THE WINNER (IGA) TAKES IT ALL Con le raffiche californiane che soffiano da sud sud - est, Sakkari perde tutto: servizio, sicurezza nei fondamentali da fondo e l'occasione di diventare la tennista ...

Tiscali

... anche lei lucky loser ma ancora più fortunata dell'azzurra perché ripescata direttamente al secondo turno a seguito del forfait di Camila Giorgi, n.31 WTA e 27esima testa di serie ("" al primo ..."So che è un momento difficilissimo per mia moglie: i miei figli non sanno che sono qui. Non capiscono cosa sia la guerra, sono troppo piccoli per comprendere quello che sta succedendo". Sono le ... Bye bye 2022, febbraio - Prime volte, conferme e un nuovo n.1 Guerra e sport. Russia e Bielorussia non giocheranno la Coppa Davis, la Billie Jean King Cup e nessun’altra competizione a squadre sotto l’egida dell ...Matteo superstar . Se oltre ad essere un campione sei anche un gran bel ragazzo male non fa. E’ ospite della prima serata del Festival di Sanremo ...