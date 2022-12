A Vitulano la mostra d’arte di Adele Ruggiero e Raffaele Ronca

(Di martedì 20 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune diha organizzato l’inaugurazione delladie di(Lello)presso la Pinacoteca civica in piazza della Trinità dal titolo Transiti 2022 il giorno 23 dicembre alle ore 20,00. Interverranno alla serata il Sindaco del Comune beneventanoScarinzi, l’Assessore alla cultura Emanuele Calabrese e il teorico dell’arte Giuseppe Siano. Laresterà aperta fino al 21 gennaio 2023. Così il teorico dell’arte Giuseppe Siano presenta così gli artisti: “I due artisti propongono un proprio attraversamento dell’era postmoderna. Le loro opere concettuali s’indirizzano nella ricerca alla formazione di un più adeguato linguaggio coevo che riferisca dei ...

