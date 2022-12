Polemiche sul gesto di Emiliano Martinez | la spiegazione | “Colpa dei francesi”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Se l’Argentina è campione del mondo, buona parte del merito va dato anche ad. Il portiere dell’Albiceleste ha disputato un Mondiale straordinario, specialmente a partire dagli ottavi di finale. Prestazioni che gli sono valse il titolo di miglior estremo difensore della competizione El Dibu ha chiuso la saracinesca nei momenti in cui più contava: dalla parata al 97? su Kuol in Argentina-Australia al rigore respinto a Coman in finale, passando per i due tiri dal dischetto neutralizzati a Van Dijk e Berghuis. Tutto questo senza dimenticare il “gambone” che ha impedito a Kolo Muani di regalare il titolo alla Francia al minuto 122?: un intervento destinato a rimanere negli annali dei Mondiali. Se l’estremo difensore dell’Aston Villa si è rivelato un grande numero uno tra i pali, sicuramente non si può dire lo stesso in ...