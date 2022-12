???????“Ma quale ventriloquo di Salvini?” | il Viminale non è della Lega Parla Piantedosi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) A entrarci per la privolta, si ha come uno straniante effetto di déjà vu. La carta da parati giallo pastello, il grande quadro condonna e bambino alla parete dietro alla scrivania stile liber... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Vanity Fair Italia

Valentina Vignali è tornata a parlare del tumore alla tiroide che l'ha colpito nel 2013 e contro ilcontinua a lottare attraverso i controlli periodici. Una diagnosi che l'ha spiazzatache ...... nel caso di intervento in area Sar, di un porto di sbarco verso ilpoi sarebbero tenuti a dirigersi con la nave con a bordo i migranti. Questo eviterebbe lunghe soste in mare aperto,anche ... Ma quale malinconia Noi e i nostri partner conserviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo, come gli ID univoci nei cookie per il trattamento dei dati personali. È possibile accettare o gestire le vostre sc ...Sulla vicenda la Procura ha aperto un'inchiesta, a carico di ignoti, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato ... hanno tentato ripetutamente di ...