Francia | si festeggia comunque | Mbappé e compagni in piazza per il 2° posto

Il Primato Nazionale

Wanda Naral'Argentina insieme alla mamma di Messi: bufera sui social. Cos'è accaduto ... 'Al Real fino al 2024, se non mi mandano via...' Argentina -ai rigori, Adani soffre: il ...Leoprima con la famiglia poi viene portato in trionfo con la Coppa sotto la curva dei ...calcio di rigore decisivo trasformato da Gonzalo Montiel dopo i due penalty sbagliati dallaL'... “Argentina!”: così in Corsica festeggiano la sconfitta della Francia a i mondiali (Video) Il macellaio influencer è sceso sul campo di gioco per esultare con la squadra di Leo Messi, ed è perfino riuscito a toccare l’intoccabile trofeo a dispetto di ogni regola ...Wanda Nara festeggia la vittoria dell'Argentina, suo paese Natale, ai mondiali di calcio in Qatar. La showgirl si è recata a Doha in compagnia dei figli per assistere ...